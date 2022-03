Zelenskiy diz entender que Ucrânia não está na Otan, quer garantias de segurança

“Se não podemos entrar por meio de portas abertas, então temos de cooperar com associações com as quais possamos, às quais nos ajudem, a nos proteger…

A Ucrânia entende que não tem uma porta aberta para ingressar na aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e, portanto, propõe uma forma de se proteger independentemente, desde que tenha garantias de segurança, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, nesta terça-feira.

“Se não podemos entrar por meio de portas abertas, então temos de cooperar com associações com as quais possamos, às quais nos ajudem, a nos proteger… e ter garantias separadas”, disse ele em um pronunciamento por vídeo.

Negociações

A quarta rodada de negociações entre Ucrânia e Rússia foi retomada nesta terça-feira (15), anunciou um alto responsável ucraniano, que insistiu na exigência de Kiev para um cessar-fogo.

“As negociações estão em andamento”, afirmou no Twitter Mykhailo Podoliak, negociador e conselheiro do presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

Entre os assuntos que devem ser abordados estão “um cessar-fogo e a retirada das tropas” russas do território ucraniano, acrescentou Podoliak.

Mariupol

Quase 2.000 veículos conseguiram sair da cidade ucraniana de Mariupol, cercada pelas forças russas e os separatistas pró-Moscou, através de um corredor humanitário, informou a prefeitura nesta terça-feira.

“Outros 2.000 carros estão esperando para sair da cidade”, afirmou a prefeitura de Mariupol, que não revelou quantas pessoas conseguiram fugir da cidade portuária, onde as condições de vida são precárias, após dias de bombardeios e cerco.

Na segunda-feira, 160 veículos conseguiram sair, de acordo com as autoridades locais, o que demonstra que após uma série de fracassos, devido à impossibilidade de alcançar um cessar-fogo no conflito, as retiradas de civis aceleraram.

O corredor humanitário para os carros liga Mariupol a Zaporizhzhia, através de Berdiansk, uma distânica de 270 km.

Situada a 55 km da fronteira russa e a 85 km do reduto separatista de Donetsk, Mariupol é a maior cidade ainda sob controle de Kiev na região do Donbas, onde ficam Donetsk e Lugansk.