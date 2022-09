Zelenski parabeniza Giorgia Meloni, que reforça promessa de apoio à Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensk, parabenizou a provável primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, pela vitória eleitoral

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensk, parabenizou nesta terça-feira (27) a provável primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, pela vitória eleitoral. O aceno foi correspondido com um reforço da promessa da italiana de apoiar o ucraniano na guerra com a Rússia.

Zelenski enviou uma mensagem em italiano parabenizando Meloni pela ascensão ao cargo que deve assumir em breve, e agradecendo pela colaboração do governo italiano na Guerra da Ucrânia.

“Você sabe que pode contar com nosso apoio leal à causa da liberdade do povo ucraniano. Mantenham-se fortes e com fé”, respondeu a ultradireitista.

Para o presidente ucraniano, o reforço do apoio da terceira maior economia da União Europeia é positiva, e dá mais coesão à aliança de países ocidentais formada em torno de Kiev. Do lado de Meloni, o aceno mantém a linha de política externa do antecessor, Mario Draghi.

Dentro da coalizão que saiu vitoriosa na Itália, entretanto, Meloni pode ter algumas indisposições com aliados. Enquanto ela se posiciona contra a invasão russa e a favor do envio de armas a Kiev, Matteo Salvini discursa contra sanções a Moscou e Silvio Berlusconi tem defendido Vladimir Putin sob a alegação de que ele queria colocar “gente decente” na Ucrânia.