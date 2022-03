Zelenski diz que criança morreu de desidratação em Mariupol

Zelenski, denunciou as “promessas” não cumpridas dos países ocidentais de proteger a Ucrânia dos ataques russos.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, disse nesta terça-feira, 8, que uma criança morreu de desidratação na cidade sitiada de Mariupol, na Ucrânia, que está há dias sem água, energia ou aquecimento em meio à invasão russa do país.

“Em 2022, de desidratação”, disse Zelenski em um vídeo, comparando a crise humanitária ligada ao bombardeio russo das cidades ucranianas com a criada pela invasão nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

Zelenski, denunciou as “promessas” não cumpridas dos países ocidentais de proteger a Ucrânia dos ataques russos.

“Há 13 dias estamos ouvindo promessas. Há 13 dias que estão nos dizendo que vão nos ajudar (…) que haverá aviões, que vão nos entregar”, declarou em um vídeo postado em Telegram.

“Mas a responsabilidade por tudo isso também recai sobre aqueles que não foram capazes de tomar uma decisão no Ocidente há 13 dias. Sobre aqueles que não protegeram o céu ucraniano dos assassinos russos”, acrescentou.

Shell anuncia saída do petróleo e gás russo por conflito na Ucrânia

A gigante britânica do petróleo Shell anunciou, nesta terça-feira (8), que planeja se retirar do petróleo e do gás russos “gradualmente, em conformidade com as novas diretrizes do governo”, como resposta à invasão russa da Ucrânia.

Em um comunicado, a Shell especificou que, “como primeiro passo imediato, o grupo interromperá todas as compras à vista no mercado de petróleo russo”, além de “fechar seus postos de gasolina e suas atividades de combustível para aviação e de lubrificantes na Rússia”.

“Nossas ações até o momento foram guiadas por discussões em curso com governos sobre a necessidade de dissociar a empresa dos fluxos de energia russos, mantendo ao mesmo tempo o fornecimento de energia”, afirmou o CEO da Shell, Ben van Beurden, embora tenha alertado que, dada a “localização física e disponibilidade de alternativas”, este esforço “pode levar semanas”.