Yellen anuncia novas medidas para garantir cumprimento de teto da dívida dos EUA

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, enviou uma nova carta a lideranças do Congresso norte-americano

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, enviou, nesta terça-feira, 24, uma nova carta a lideranças do Congresso norte-americano em que anuncia medidas adicionais para garantir o cumprimento do teto da divida, que estava previsto para ser alcançado na semana passada.

No documento, Yellen informa que deixará de investir integralmente o Fundo de Investimento em Títulos do Governo do Thrift Savings Fund, parte do sistema de aposentadorias de funcionários públicos, em papéis federais com juros.

A secretária reitera que as medidas extraordinárias devem ser suficientes pelo menos até 5 de junho deste ano. “Exorto respeitosamente o Congresso a agir prontamente para proteger a plena fé e o crédito dos Estados Unidos”, insta.

Pela legislação norte-americana, teto da dívida pública precisa ser elevado periodicamente pelo Congresso para que o governo consiga cumprir obrigações financeiras.

Com o controle da Câmara dos Deputados, a oposição republicana ameaça não aumentar o limite se a Casa Branca se recusar a fazer concessões em sua agenda econômica, com corte de gastos

Estadão Conteúdo