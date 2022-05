Von der Leyen vai à Hungria para discutir embargo do petróleo russo

No entanto, autoridades da UE dizem que as negociações entre a Hungria e a Comissão avançaram, com o bloco preparado

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está indo para Budapeste nesta segunda-feira para se encontrar com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, enquanto Bruxelas tenta persuadir a Hungria a assinar um embargo ao petróleo russo

A visita não anunciada ocorre após um fim de semana de negociações entre a Hungria e a Comissão Europeia, o órgão executivo da UE, sobre a ajuda que Bruxelas forneceria ao governo de Orbán para reiniciar o sistema de energia da Hungria para se livrar do petróleo russo.

Na segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores da Hungria disse que seu governo não pode apoiar o embargo, a peça central do mais recente pacote de sanções do bloco, porque “destruiria nosso suprimento estável de energia”, segundo um porta-voz do governo.

No entanto, autoridades da UE dizem que as negociações entre a Hungria e a Comissão avançaram, com o bloco preparado para oferecer à Hungria mais tempo para parar de importar petróleo russo e garantias e assistência para garantir que a Hungria possa encontrar alternativas energéticas. Um alto funcionário da UE disse que von der Leyen espera finalizar um acordo com a Hungria na viagem nesta segunda-feira.

Para complicar as negociações, há anos de tensão entre Orbán, que recentemente conquistou uma ampla vitória na reeleição, e as autoridades da UE.

Isso inclui a retenção de bilhões de euros da UE em dinheiro de recuperação de coronavírus por causa de suas preocupações com o estado de direito na Hungria e uma ação recente para potencialmente congelar futuros pagamentos orçamentários à Hungria.

(Com Dow Jones Newswires.)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo