Vinte e uma pessoas resgatadas vivas após queda de prédio na Turquia

O vice-ministro do Interior turco, Ismail Catakli, informou que 13 pessoas foram resgatadas e levadas ao hospital e outras oito conseguiram sair por conta própria

Vinte e uma pessoas sobreviveram ao desabamento de um prédio de dois andares no leste da Turquia, um acidente em que não foram registradas mortes, informaram as autoridades nesta-quarta-feira.

O acidente aconteceu na tarde de terça-feira em uma rua movimentada da cidade de Malatya, quando os moradores faziam compras nas lojas do imóvel.

“As operações de busca e resgate no edifício de Malatya terminaram. Graças a Deus não há vítima”, escreveu no Twitter o ministro do Interior, Suleyman Soylu.

O vice-ministro do Interior turco, Ismail Catakli, informou que 13 pessoas foram resgatadas e levadas ao hospital e outras oito conseguiram sair por conta própria.

“Pelas informações que temos, não há nenhuma pessoa desaparecida”, afirmou.

Dois feridos se encontram em estado grave, informou a prefeitura da cidade de 450 mil habitantes, localizada 500 quilômetros a leste de Ancara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No momento, nenhuma explicação foi dada sobre os motivos do desabamento, mas a imprensa local informou que obras estavam em andamento no prédio, que abrigava várias empresas, incluindo uma cafeteria e um restaurante.

SON DAKİKA:



Malatya da 2 katlı bina çöktü, çok sayıda yaralıların olduğu söyleniliyor.



Geçmiş olsun #Malatya pic.twitter.com/vlLhG2wop5 — LİONSS 🦁 (@LionS__1905) November 9, 2021

Quatro pessoas, incluindo o proprietário do imóvel, foram detidas, segundo as autoridades.

© Agence France-Presse