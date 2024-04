Vinte combatentes pró-governo sírio morrem em dois ataques do EI (ONG)

O grupo Estado Islâmico (EI) matou 20 soldados sírios e combatentes das forças pró-governo, vinculadas com dois ataques a áreas controladas por Damasco, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) nesta quinta-feira (18).

“Dezesseis soldados do exército regular e combatentes das forças pró-governamentais morreram em um ataque do EI contra um ônibus militar no leste da província de Homs”, informou a ONG, acrescentando que “quatro soldados sírios morreram em outro ataque do EI contra uma base perto de Albukamal”, no leste da Síria.

