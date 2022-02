Vídeos: Comando militar ucraniano afirma que paralisou avanço russo contra Kiev

O esperado para esta manhã, no quinto dia de invasão russa, é que as delegações da Ucrânia e da Rússia iniciem negociações

O comando militar ucraniano declarou nesta segunda-feira, 28, que as Forças Armadas do país interromperam o avanço das tropas russas contra Kiev. “Todas as tentativas das tropas de ocupação russas falharam para cumprir seus objetivos”, disse o comandante-chefe do Exército da Ucrânia, Oleksandr Syrski.

Segundo a agência de notícias EFE, Syrski disse que “o inimigo sofreu baixas consideráveis”. “As tropas russas estão desmoralizadas e exaustas. Mostramos que sabemos defender nosso território”, afirmou.

Bucha, região de Kiev. Coluna de equipamentos dos ocupantes destruída pela resistência ucraniana.

Irpen. Subúrbio de Kiev. Neste domingo (28), os moradores do TRO pararam uma coluna de russos e ainda capturou veículos blindados.

O esperado para esta manhã, no quinto dia de invasão russa, é que as delegações da Ucrânia e da Rússia iniciem negociações. Serão as primeiras conversas diplomáticas desde que as tropas russas invadiram o território ucraniano.

O presidente ucraniano Volodmir Zelenski declarou que aceitava a reunião entre os dois países, mas disse que não espera grandes resultados. Ele afirmou que espera mostrar aos cidadãos da Ucrânia que tentou parar a guerra quando havia chance.

Já o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitro Kuleba, assegurou que a Ucrânia “não vai capitular ou entregar um único centímetro do território”.

Veja as imagens do Museu Pryimachenko em Ivankov um assentamento de tipo urbano no Oblast de Kiev, na Ucrânia que foi completamente arrasado após ataque russo.

