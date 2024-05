Vídeo mostra militares de Israel sendo sequestradas pelo Hamas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A mídia israelense publicou nesta quarta-feira (22) um vídeo de três minutos que mostra cinco recrutas sendo capturadas por terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023, quando a facção palestina invadiu o sul do país. O vídeo foi divulgado por uma organização de familiares de pessoas sequestradas na data, quando o grupo matou 1.200 israelenses e sequestrou cerca de 250.

Nas imagens, as mulheres estão sentadas no chão, de pijama, enquanto os membros do Hamas circulam pela sala. Em determinado momento, elas são levadas a um jipe. Algumas das soldados estão sangrando, e uma delas diz aos terroristas que tem amigos na Palestina. Os homens as chamam de cadelas e sionistas, e um deles diz a uma soldado: “você é linda”.

As famílias dos sequestrados disseram em um comunicado que esperam que o vídeo pressione o premiê Binyamin Netanyahu a concordar com um cessar-fogo que garanta a soltura dos reféns que ainda estão sob poder do Hamas na Faixa de Gaza.

Já o governo Netanyahu utilizou a divulgação do vídeo para pedir por apoio na sua campanha militar contra o grupo terrorista, que já matou mais de 35 mil pessoas desde 7 de outubro. “Por favor, não desviem o olhar. Assistam o vídeo, e apoiem Israel enquanto lutamos para trazer nosso povo de volta para casa”, disse o porta-voz de Tel Aviv David Mencer.

O Fórum de Familiares dos Reféns, que representa parentes de 124 das 132 pessoas que ainda estão presas em Gaza, disse que as imagens foram recuperadas de câmeras corporais dos próprios membros do Hamas que atacaram uma base militar no sul do país.

O vídeo foi editado para excluir cenas mais graves de violência, como a morte de soldados israelenses, e as famílias das cinco soldados que aparecem nas imagens deram aval para a publicação, de acordo com o grupo.

“O governo israelense não pode desperdiçar nem mais um momento. Deve voltar à mesa de negociação hoje!”, disse o Fórum.

A posição oficial da gestão Netanyahu é a de que a pressão militar intensa e os bombardeios constantes vão forçar o Hamas a ceder, mas familiares de reféns temem que seus entes queridos não sobrevivam aos ataques e que as mulheres sejam estupradas. O Hamas nega que seus membros cometam abusos sexuais.

Israel diz que 31 reféns morreram desde que foram levados até Gaza, enquanto o Hamas afirma que 50 sequestrados foram mortos por bombardeios israelenses.

No dia 16 de dezembro, três reféns foram mortos por engano por soldados israelenses em Gaza.

A maior parte dos sequestrados foi solta através negociações, incluindo a que libertou 105 pessoas em troca da soltura de 240 prisioneiros palestinos por Israel em novembro.