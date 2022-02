Vídeo: As informações sobre mortos na Ucrânia

Exército ucraniano também afirma ter matado na região de Lugansk nas primeiras horas da invasão dezenas de ‘ocupantes russos

Durante a madrugada, o barulho temido há vários dias acordou a capital ucraniana em pânico.

Às 4h30, explosões rasgaram o céu de Kiev pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial.

As avenidas começaram a registrar trânsito intenso enquanto famílias inteiras tentavam deixar a cidade e seguir para a região oeste, ou para áreas rurais, longe da fronteira com a Rússia.

A frente leste é a região com bombardeios mais intensos, mas nenhuma região da Ucrânia parece estar a salvo.

No Twitter, o Ministério das Relações Exteriores ucraniano informou que as tropas russas estão atacando cidades pacíficas do país e não apenas as regiões separatistas.

Ao amanhecer, as primeiras sirenes de alerta tocaram por vários minutos nos alto-falantes da capital.

Em um novo balanço oficial, a Ucrânia informou sobre mortes em suas fileiras.

Mas o exército ucraniano também afirma ter matado na região de Lugansk nas primeiras horas da invasão dezenas de ‘ocupantes russos’.

O termo é usado para se referir aos soldados russos e também aos combatentes separatistas pró-russos do leste do país.

Já há imagens de casas bombardeadas, moradores em desespero e informações sobre mortes, ainda não confirmadas oficialmente.