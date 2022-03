Vídeo: Após tomada russa, Kherson realiza protesto

Em vídeos, é possível ver o momento em que um policial ucraniano pula em um veículo blindado inimigo e desfilou com uma bandeira do país

Moradores de Kherson, no sul da Ucrânia, realizaram, neste sábado (05), um protesto contra a invasão russa. Em uníssom, mais de 2 mil pessoas cantam “O lar ainda está vivo”. A cidade foi tomada no início das operações, no último dia 24.

Segundo informações, centenas de manifestantes tomaram as ruas da cidade com bandeiras ucranianas, mesmo com a proibição imposta pelo presidente russo Vladimir Putin sobre encontros com mais de duas pessoas.

Em vídeos que circulam na internet, é possível ver o momento em que um policial ucraniano pula em um veículo blindado inimigo e, segurando uma bandeira do país, dirigiu pela cidade.

Com a manifestação, as tropas russas decidiram deixar o centro da cidade, que tem mais de 300 mil habitantes. O local é uma localização estratégica para os russos, já que fica próximo a Península da Crimeia e a foz do rio Dnipro.

Veja os vídeos: