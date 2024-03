Veja os dez melhores e os dez piores países em IDH no ranking da ONU

Além de choques como a pandemia, guerras também provocam variações significativas no índice de desenvolvimento dos países

LUCAS LACERDA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O relatório mais recente sobre o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da ONU (Organização das Nações Unidas) mostra que a recuperação dos países após a pandemia de covid continua desigual. Os dados de 2022 foram divulgados pelo Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) nesta quarta-feira (13).

Enquanto o impacto da pandemia representou a maior queda do IDH registrada desde o início da série, nos anos 1990, as maiores preocupações para o futuro, segundo o relatório, têm sido a polarização política, marcada pela divisão interna em países e o apoio a líderes que minam a democracia.

O índice de cada país é composto pela média de indicadores de expectativa de vida ao nascer, escolaridade e renda. Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH.

Atualmente, o topo é da Suíça, com 0,967, e em último lugar está a Somália, que registrou 0,380. Após dois anos de queda consecutiva, o Brasil voltou a registrar crescimento no IDH, chegando a 0,760, mas perdeu duas posições no ranking, caindo de 87º para 89º.

Além de choques como a pandemia, guerras também provocam variações significativas no índice de desenvolvimento dos países.

Há dois anos em guerra com a Rússia (0,821), a Ucrânia, por exemplo, caiu de 0,773 para 0,734, regredindo a um patamar de 20 anos atrás, e saiu da 77ª para a 100ª posição.

Veja abaixo quais são os países com os 10 melhores e os 10 piores índices de desenvolvimento humano, segundo a ONU.

Os 10 melhores e os 10 piores países segundo o ranking de IDH da ONU

Em 2022

Melhores

Suíça (1º) – 0,967

Noruega (2º) – 0,966

Islândia (3º) – 0,959

Hong Kong (4º) – 0,956

Dinamarca (5º) – 0,952

Suécia (6º) – 0,952

Alemanha (7º) – 0,950

Irlanda (8º) – 0,950

Singapura (9º) – 0,949

Austrália (10º) – 0,946

Piores

Serra Leoa (184º) – 0,458

Burquina Faso (185º) – 0,438

Iêmen (186º) – 0,424

Burundi (187º) – 0,420

Mali (188º) – 0,410

Chade (189º) – 0,394

Níger (190º) – 0,394

República Centro-Africana (191º) – 0,387

Sudão do Sul (192º) – 0,381

Somália (193º) – 0,380