Veja linha do tempo do papado de Francisco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Ao longo de seus 12 anos de papado, Francisco procurou imprimir na Igreja uma imagem mais inclusiva, tanto no aceno à comunidade LGBT como por meio das viagens e nomeações de cardeais de fora do eixo europeu.

Relembre a seguir os principais momentos do pontificado, que praticamente começou com uma visita ao Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, em 2013.

Linha do tempo do papado de Francisco

2013

13.mar. – Cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio é eleito o primeiro papa latino-americano; na época, ele tinha 76 anos.

22-29.jul. – O Brasil é o primeiro destino internacional do papa Francisco. Ele vai ao Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude –esta seria a única vinda do pontífice ao território brasileiro. Uma das missas conduzidas pelo argentino reúne uma multidão de cerca de 3,5 milhões de pessoas na praia de Copacabana.

29.jul – Em uma de suas primeiras declarações sobre tema espinhoso para a Igreja, papa afirma que as pessoas gays não devem ser marginalizadas, mas integradas à sociedade. Também diz que não se sente em condição de julgá-los.

2014

24-26.mai – Papa Francisco faz a primeira viagem à Terra Santa e convida os líderes de Israel e da Palestina para uma oração no Vaticano. O encontro histórico, com o objetivo de promover a paz no Oriente Médio, ocorre no mês seguinte.

2015

18.jan – Missa do papa Francisco em Manila, capital das Filipinas, reúne 6 milhões de pessoas e quebra recorde de público. Marca anterior era de 5 milhões em missa conduzida por João Paulo 2º na mesma cidade, em 1995.

8.jul – Pontífice argentino visita a Bolívia e recebe do então presidente, Evo Morales, uma imagem de Jesus Cristo entalhada em madeira, numa cruz formada por uma foice e martelo, símbolo histórico do comunismo. O presente provoca grande repercussão.

9.jul – Francisco faz um de seus discursos mais políticos ao defender uma “mudança da estrutura” mundial. Ele diz que o capitalismo é uma “ditadura sutil” e que movimentos sociais devem atuar para união entre os povos e preservação do ambiente.

19-27.set – Papa Francisco vai a Cuba e aos Estados Unidos, rivais históricos. Líderes dos países iniciam abertura nas relações bilaterais, com mediação do pontífice.

2016

12.fev – Francisco volta a Cuba para um encontro histórico com o líder da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Cirilo. Trata-se da primeira reunião entre os líderes das instituições desde o cisma que dividiu o cristianismo entre Oriente e Ocidente, há quase mil anos.

22.nov – Papa autoriza permanentemente todos os sacerdotes católicos a absolver pessoas envolvidas com a prática do aborto (tanto mulheres quanto médicos, por exemplo) que decidirem se confessar.

2018

26.ago – Na Irlanda, papa “implora o perdão do Senhor” pelas agressões sexuais cometidas por padres católicos no país.

2020

Início da pandemia de Covid. Francisco não realiza viagens apostólicas. Em julho, faz referência ao Brasil ao chamar de terrível a marca de uma morte por minuto devido ao coronavírus.

2021

5.mar – Francisco vai ao Iraque numa das viagens consideradas mais tensas de seu pontificado, em meio à pandemia de Covid e violência no país; ele visita Mossul, cidade reduzida a escombros após ser ocupada pelo grupo terrorista Estado Islâmico.

20.jul – Papa proíbe celebração de missas em latim, contrariando o que havia sido estabelecido por seus antecessores Bento 16 e João Paulo 2º.

10.out – Pontífice dá início ao maior processo de consulta popular da Igreja, no qual convida 1,3 bilhão de fiéis a opinar sobre o futuro da instituição.

2022

3.nov – Vaticano anuncia uma mudança na doutrina da Igreja feita a pedido de Francisco que passa a considerar a pena de morte inadmissível em todos os casos.

2023

5.jan – Francisco realiza o funeral do papa emérito Bento 16, morto em 31 de dezembro de 2022, aos 95 anos.

12.mar – Pontífice diz que o voto de celibato, ou seja, comprometer-se a não se casar ou manter relações sexuais com outrem, pode ser revisto pela Igreja. Declaração incomoda alas conservadoras do catolicismo.

26.abr – Papa autoriza que mulheres e leigos tenham direito a voto no sínodo. Decisão representa um avanço do pontificado em direção a uma Igreja mais aberta e plural

2.set – Em visita à Mongólia, Francisco diz que os governos não devem temer o trabalho da Igreja porque instituição não tem uma agenda política; viagem foi marcada por recado à vizinha China.

18.dez – Em decisão histórica, Vaticano autoriza a bênção a casais de pessoas do mesmo sexo e àqueles considerados “em situação irregular”, termo usado para se referir aos que estão em sua segunda união após um divórcio; instituição, porém, não altera seu veto ao casamento homoafetivo.

2024

20.mai – Em uma de suas declarações mais criticadas, papa diz em uma reunião a portas fechadas com bispos italianos que os seminários já estão “cheios de viadagem” e que homens gays não podem ter permissão para se tornar padres; dias depois, pede desculpas.

4.set – Em visita à Indonésia, papa elogia mulheres com muitos filhos ante outras que ‘preferem ter um gato ou um cão pequeno’.

27.set – Pontífice afirma que a Igreja Católica deve pedir perdão por abusos sexuais a menores de idade.

20.nov – Francisco aprova resolução que simplifica os funerais papais; texto retira a obrigação de que os pontífices sejam enterrados em três caixões sofisticados e interligados, feitos de cipreste, chumbo e carvalho. O argentino pede para ser sepultado em um caixão simples de madeira revestido de zinco.

2025

11.fev – Papa condena medidas contra migrantes que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem empreendido em uma incomum carta aberta enviada aos bispos católicos americanos; segundo pontífice, deportações ferem dignidade de migrantes e vão acabar mal.

14.fev – Francisco é internado no hospital Agostino Gemelli, em Roma, com pneumonia bilateral. Ele completa 12 anos de papado hospitalizado. O quadro se agrava, mas o pontífice tem altamais de um mês depois, em 23 de março.

21.abr – Após participar brevemente das cerimônias de Páscoa, no dia anterior, Francisco morre aos 88 anos