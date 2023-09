Uzbequistão: Incêndio causado por explosão perto de aeroporto mata um e fere 163

A agência oficial UZa informou algumas horas depois que o aeroporto estava prestes a retomar as operações em ritmo normal

Uma forte explosão na madrugada desta quinta-feira, 28, provocou um incêndio perto do aeroporto de Tashkent, a capital do Uzbequistão. O incidente, que matou um adolescente e deixou mais de 160 pessoas feridas, foi provocado por um raio, conforme anunciaram autoridades do país.

A agência oficial UZa informou algumas horas depois que o aeroporto estava prestes a retomar as operações em ritmo normal. “Registramos 163 vítimas neste acidente, incluindo 138 pessoas levemente feridas que já saíram do hospital e 24 feridos que ainda estão hospitalizados em estado satisfatório. Um adolescente nascido em 2006 morreu”, informou o Ministério da Saúde no Telegram.

O incêndio foi registrado no depósito de uma empresa no setor aduaneiro do aeroporto. A mídia estatal russa Tass informou que o armazém continha várias dezenas de veículos elétricos e baterias. Um porta-voz do Ministério de Situações de Emergência, que atribuiu a explosão a um raio, disse à AFP que “o incêndio foi registrado após uma explosão”.

Vídeos e fotos postados nas redes sociais mostraram um incêndio e uma nuvem de fumaça visíveis em Tashkent, bem como apartamentos que teriam sido danificados pela força da explosão.

Estadão Conteúdo