URGENTE: Mais de 70 crianças foram mortas na Ucrânia desde o início da invasão russa (autoridade ucraniana)

Pelo menos 71 crianças foram mortas na Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, anunciou nesta quinta-feira (10) Liudmyla Denisova, responsável pelos direitos humanos no Parlamento ucraniano.

“Desde o início da invasão russa até 10 de março às 11h (06h00 de Brasília), 71 crianças foram mortas e mais de 100 feridas”, disse ela em um comunicado no Telegram.

Metade da população de Kiev fugiu desde início da invasão russa, diz prefeito

Metade da população de Kiev fugiu desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro passado – informou o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, nesta quinta-feira (10).

“De acordo com nossos dados, um em cada dois habitantes de Kiev deixou a cidade. Hoje, temos pouco menos de dois milhões de pessoas”, disse ele à televisão ucraniana.

“Kiev se transformou em uma fortaleza”, acrescentou Klitschko. “Cada rua, cada edifício, cada posto de controle virou uma fortaleza”, completou.

Kiev tinha 3,5 milhões de habitantes antes do início do conflito com a Rússia. De acordo com a ONU, mais de 2,3 milhões de pessoas fugiram do país nas últimas duas semanas.

