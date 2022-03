URGENTE: EUA proibirá as importações de petróleo russo

Biden falará para “anunciar ações para continuar aplicando sanções à Rússia por sua guerra não provocada e injustificada contra a Ucrânia”

O presidente Joe Biden anunciará, nesta terça-feira (8), um embargo às importações dos Estados Unidos de petróleo russo, em resposta à invasão da Ucrânia por parte de Moscou – informou a imprensa americana.

Biden falará às 12h45 (horário de Brasília) para “anunciar ações para continuar aplicando sanções à Rússia por sua guerra não provocada e injustificada contra a Ucrânia”, disse a Casa Branca.

De acordo com a mídia dos EUA, a proibição incluirá o petróleo russo e o gás natural liquefeito. Os aliados europeus de Washington, mais dependentes da energia russa do que os Estados Unidos, não seguirão a decisão – pelo menos por enquanto.

A Rússia responde por menos de 10% das importações americanas de petróleo e produtos derivados, o que significa que o impacto para a maior economia do mundo seria mais fácil de suportar.

Embora os americanos estejam preocupados com a inflação e, agora, com o aumento dos preços do petróleo, afetando a popularidade de Biden entre os eleitores, a presidente da Câmara de Representantes (deputados), a democrata Nancy Pelosi, apoia esse embargo e o aumento das tarifas sobre outros produtos russos para “isolar a Rússia ainda mais da economia global”.

Ela também se disse a favor de medidas para baixar os preços do petróleo, incluindo a liberação de mais petróleo bruto da reserva estratégica dos Estados Unidos.

“Permitam-me ser clara: os Estados Unidos não precisam escolher entre nossos valores democráticos e nossos interesses econômicos”, afirma Pelosi em carta aos congressistas.

Os preços do petróleo subiram cerca de 30% após a invasão russa da Ucrânia.

E, nesta terça, o preço do barril de Brent, petróleo de referência na Europa, subia mais de 5%, em reação ao possível embargo dos Estados Unidos.

A perspectiva de que os Estados Unidos, o maior consumidor mundial desta commodity, vá prescindir da extração russa pelo conflito na Ucrânia elevou o preço do Brent para US$ 130,49 (+5,99%), por volta das 11h50 (horário de Brasília).

O barril do US West Texas Intermediate (WTI) para entrega em abril subiu 6,72%, para US$ 127,42.

Após uma breve calma na manhã de hoje, os preços voltaram a se aproximar de seus recordes desde 2008, já alcançados na segunda-feira, com US$ 139,13, no caso do Brent, e US$ 130,50, do barril do WTI.

Enquanto os combates continuam na Ucrânia, os investidores se concentram na ideia de que o petróleo será diretamente afetado pelas sanções dos EUA, ainda de acordo com informações da imprensa.

URGENTE: Três mortos e três crianças feridas após explosão de mina terrestre ao norte de Kiev (autoridade ucraniana)

Três adultos morreram e três crianças ficaram feridas na explosão de uma mina terrestre em uma estrada na região de Chernigov, ao norte da capital ucraniana, Kiev, anunciou Liudmyla Denisova, encarregada de Direitos Humanos do Parlamento ucraniano.

Os civis estavam em um carro, os adultos morreram instantaneamente e as crianças foram hospitalizadas, disse ela, ressaltando que o uso de minas terrestres é proibido pelo direito internacional.

Menina morre de desidratação em ruínas de casa bombardeada na Ucrânia

Uma menina de seis anos morreu de desidratação nas ruínas de sua casa destruída em Mariupol, no sudeste da Ucrânia, atualmente ocupada pelo Exército russo – informou o prefeito da cidade, Vadim Boitchenko.

Não se sabe há quanto tempo a menina, chamada Tanya, ficou presa nos escombros, onde sua mãe também foi encontrada morta.

“Nos últimos minutos de sua vida, (Tanya) estava sozinha, exausta, assustada e com muita sede. Esta é apenas uma das muitas histórias que acontecem em Mariupol, que está sitiada há oito dias”, disse o prefeito na conta do município no Telegram.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também falou sobre a morte da menina em um vídeo divulgado na manhã desta terça-feira e pediu aos países ocidentais, mais uma vez, que ajudem a Ucrânia em sua luta contra a Rússia.

“Mariupol está cercada, bloqueada, exausta, torturada”, declarou ele.

“Pela primeira vez em décadas, talvez pela primeira vez desde a invasão nazista, uma criança morreu de desidratação”, exclamou Zelensky.

Cerca de 300 mil civis estão bloqueados há dias pelos combates no porto estratégico de Mariupol, privados de água, alimentos e eletricidade e sem acesso à ajuda humanitária.

Várias tentativas de retirada falharam nos últimos dias.

