URGENTE: China confina cidade de 9 milhões de habitantes por surto de covid

Os nove milhões de habitantes da cidade de Changchun, no nordeste da China, foram postos em confinamento nesta sexta-feira (11), devido ao aumento dos casos de covid-19 – anunciaram as autoridades locais.

A China enfrenta seu pior surto de coronavírus em dois anos. Os habitantes desta cidade terão de permanecer em suas casas e apenas uma pessoa por lar poderá sair uma vez a cada dois dias, segundo estas fontes.

Estudo aponta mais de 18 milhões de mortes relacionadas à Covid

A pandemia causou 18,2 milhões de mortes no mundo entre o começo de 2020 e o fim de 2021, mais de três vezes o balanço oficial, aponta um estudo publicado nesta sexta-feira na revista “The Lancet”.

A Bolívia é o país que apresenta o maior excesso de mortalidade nesse período, segundo os autores do texto, os quais ressaltam que, em geral, os países andinos sofreram particularmente com a pandemia.

Os especialistas reconhecem, no entanto, que o estudo precisa ser complementado com pesquisas adicionais. “As estatísticas oficiais sobre as mortes por Covid-19 dão apenas um panorama parcial do verdadeiro balanço da mortalidade”, dizem os autores.

Se os dados forem confirmados, a doença terá sido uma das principais causas de mortalidade no mundo em 2020 e 2021. Os dados oficiais dão conta de 5,94 milhões de mortos no mundo entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021.

O excesso de mortalidade corresponde à diferença entre o número de mortes, seja qual for a causa, e o número de óbitos previsto a partir de estatísticas anteriores. Os autores construíram uma base de dados a partir das cifras de cada país e vários modelos para prever o índice de mortalidade esperado se a pandemia não tivesse ocorrido.

“Das 12,3 milhões de mortes suplementares em comparação com as mortes por covid contabilizadas, uma parte substancial provavelmente foi causada por infecções provocadas pelo Sars-CoV-2”, vírus que originou a pandemia, dizem os pesquisadores.

Essas infecções derivadas da Covid não foram diagnosticadas de forma eficaz, afirmam os cientistas. Por outro lado, devido à pandemia, pessoas com outros problemas médicos não puderam receber os cuidados adequados, ou tiveram problemas de saúde devido às medidas contra a Covid.

Além dos países andinos, as Europas Oriental e Central e o sul da África Subsaariana apresentaram as piores taxas de excesso de mortalidade entre 2020 e 2021. Em contraste, Austrália e Nova Zelândia, países que praticamente se isolaram do restante do mundo por meses, apresentam uma taxa inferior.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já alertou que o balanço da pandemia pode ser entre duas e três vezes maior do que o estimado.

