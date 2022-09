Unesco alerta que 244 milhões de crianças estão fora da escola no mundo

Dos 244 milhões de crianças entre 6 e 18 anos fora da escola, mais de 40% (98 milhões) vivem na África Subsaariana, especialmente na Nigéria (20,2)

Cerca de 244 milhões de crianças ainda estão fora da escola no mundo, um número em queda há 20 anos, embora continue preocupante, informou nesta quinta-feira (1) a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

“Ninguém pode aceitar esta situação. A educação é um direito e devemos fazer tudo o possível para garantir seu respeito para cada criança”, disse Audrey Azoulay, secretária-geral da organização com sede em Paris.

Dos 244 milhões de crianças entre 6 e 18 anos fora da escola, mais de 40% (98 milhões) vivem na África Subsaariana, especialmente na Nigéria (20,2), Etiópia (10,5), República Democrática do Congo (5 , 9) e Quênia (1,8), segundo a Unesco.

Embora em 2000 a situação afetasse mais as meninas do que os meninos (+2,5% no ensino fundamental, +3,9% no ensino médio), a diferença entre os gêneros foi “reduzida a zero”, aponta a Unesco, alertando, no entanto, para as “disparidades regionais”.

