Ucrânia teme que prolongamento da guerra faça Ocidente perder interesse pelo conflito

O prolongamento da Guerra da Ucrânia, que se encaminha para os quatro meses de conflito, pode corroer os esforços de países ocidentais para conter a Rússia. É o que têm dito autoridades ucranianas a interlocutores estrangeiros, de acordo com a agência de notícias Associated Press, expressando receio de que o arrastamento do conflito diminua a ajuda militar e financeira à Ucrânia.

“A fadiga está crescendo, as pessoas querem algum tipo de resultado [bom] para si mesmas, e nós queremos [outro] resultado para nós mesmos”, afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, segundo a agência.