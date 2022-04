Ucrânia suspende corredores humanitários pelo segundo dia consecutivo

“Hoje, 18 de abril, lamentavelmente não haverá corredores humanitários, inclusive para a devastada Mariupol”, disse Iryna Vereshchuk

As autoridades ucranianas anunciaram a suspensão nesta segunda-feira (18), pelo segundo dia consecutivo, dos corredores humanitários para a retirada de civis das zonas de combate e acusaram a Rússia de “bloquear” e bombardear os comboios.

“Hoje, 18 de abril, lamentavelmente não haverá corredores humanitários, inclusive para a devastada cidade de Mariupol”, afirmou no Telegram a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk.

As negociações com o exército russo são “longas e complexas”, sobretudo no que diz respeito à cidade de Mariúpol, em grande parte sob controle da Rússia, e a outras localidades onde acontecem combates, acrescentou.

“Os ocupantes russos bloqueiam e bombardeiam constantemente as rotas humanitárias. Portanto, por razões de segurança, decidimos não abrir corredores”, concluiu Vereshchuk.

