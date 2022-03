Ucrânia lança site para estrangeiros se alistarem para guerra contra Rússia

O gabinete do governo anunciou o lançamento do site, falando que os estrangeiros participarão de “uma luta justa com o agressor”

A Ucrânia está pedindo ajuda a voluntários de outros países para combater a invasão russa. O governo do país colocou no ar um website -fightforua.org- para recrutar estrangeiros para o que chamou de Legião Estrangeira. A iniciativa vem na esteira de repetidos pedidos do presidente Volodimir Zelenski para que pessoas de fora se juntem à luta.

O gabinete do governo anunciou o lançamento do site no sábado (5), falando que os estrangeiros participarão de “uma luta justa com o agressor”. Um dos passos é que o interessado contate a embaixada da Ucrânia em seu respectivo país. Ainda de acordo com o site, o contrato com o governo ucraniano pode ser assinado na chegada ao país.

No dia 1º, Zelenski assinou um decreto concedendo isenção de visto na Ucrânia para voluntários estrangeiros. Em seguida, o ministro das Relações Exteriores, Dmitro Kuleba, disse que mais de 1.000 cidadãos de outros países expressaram sua vontade de se juntar ao Exército ucraniano. Segundo o Ministério da Defesa, até este sábado mais de 66 mil homens retornaram do exterior para se juntar à luta.

A Ucrânia já recebeu mais de cem cartas de brasileiros se voluntariando para lutar ao lado das tropas ucranianas, informou o encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach. Ele acrescentou, contudo, que a embaixada no Brasil não faz alistamento para a Legião Estrangeira nem campanha para adesão.

As autoridades ucranianas proibiram homens entre 18 e 60 anos de deixar o país, para que possam se juntar aos combates.