Ucrânia lança contraofensiva para recuperar cidade de Kherson

As forças ucranianas têm uma “vantagem” no front sul, depois de vários ataques nas últimas semanas contra pontes da região

As forças ucranianas lançaram uma contraofensiva no sul do país para recuperar a cidade de Kherson, ocupada por tropas russas, anunciaram as autoridades locais nesta segunda-feira (29).

“Hoje houve potentes ataques de artilharia contra posições inimigas (…) no conjunto do território da região ocupada de Kherson. É o anúncio que esperávamos desde a primavera: o início do fim da ocupação” desta área do sul da Ucrânia, anunciou na televisão Serguii Khlan, deputado local e conselheiro do governador regional.

O político afirmou que as forças ucranianas têm uma “vantagem” no front sul, depois de vários ataques nas últimas semanas contra pontes da região com o objetivo de dificultar a logística das tropas russas.

A mídia ucraniana citou anteriormente a porta-voz do Comando Sul do exército ucraniano, Natalia Gumeniuk, dizendo que as forças de Kiev estão atacando em “várias direções” neste front.

O grupo militar ucraniano “Kakhovka” afirmou no Facebook que observou a retirada de combatentes dos separatistas pró-russos de suas posições nesta região.

Não foi possível verificar as afirmações com fontes independentes.

As tropas russas tomaram Kherson no início da invasão, uma cidade de 280.000 habitantes, às margens do rio Dnieper.

Esta região é essencial para a agricultura ucraniana, mas também é uma posição estratégica, já que faz fronteira com a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

