Ucrânia: diplomatas da União Europeia foram a Kiev reforçar apoio em guerra contra Rússia

O chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, liderou nesta segunda-feira, 2, uma delegação de diplomatas de alto escalão em uma visita não anunciada a Kiev, em um sinal de apoio de longo prazo à Ucrânia na luta contra a Rússia, que já dura 19 meses.

“A UE permanece unida no seu apoio à Ucrânia. Não vejo nenhum Estado-membro desistindo do seu compromisso”, disse Borrell em conferência de imprensa na capital ucraniana. A reunião foi a primeira vez que os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE se reuniram fora do bloco – e numa zona de guerra, segundo Borrell

As conversas ocorreram após a vitória eleitoral do candidato de agenda pró-Rússia na Eslováquia, Robert Fico, o que aumentou os pontos de interrogação sobre o apoio contínuo da UE a Kiev.

