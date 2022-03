Mila Kunis e Ashton Kutcher querem arrecadar 30 milhões de dólares para Ucrânia

As doações poderão ser feitas pela plataforma GoFundMe. Todo valor arrecado será destinado para a Flexport.org e o Airbnb org

A atriz ucraniana Mila Kunis está promovendo uma iniciativa ao lado do marido, Ashton Kutcher, para ajudar as pessoas que foram afetadas pelo conflito que acontece na Ucrânia.

O casal publicou um vídeo no Instagram do ator informando sobre a campanha, em parceria com outras instituições, com o intuito de arrecadar 30 milhões de dólares – um pouco mais de R$ 152 milhões.

As doações poderão ser feitas pela plataforma GoFundMe. Todo valor arrecado será destinado para a Flexport.org e o Airbnb org, que estão trabalhando no local oferecendo ajuda imediata a quem precisa.

“A Flexport.org está organizando remessas de suprimentos de socorro para locais de refugiados na Polônia, Romênia, Hungria, Eslováquia e Moldávia. O Airbnb.org está fornecendo moradia gratuita de curto prazo.”

Os dois também informaram que estão fazendo uma doação de 3 milhões de dólares (R$15,2 milhões). “Estar com a Ucrânia significa apoiar os ucranianos”, escreveram no final da postagem

Estadão Conteúdo