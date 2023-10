UAW e Ford devem anunciar nova tentativa de acordo trabalhista

O UAW pediu paralisações de trabalho em três fábricas da Ford e enviou mais de 16 mil trabalhadores da fábrica norte-americana

A United Auto Workers (UAW) deverá anunciar uma nova tentativa de acordo trabalhista com a Ford nesta quarta-feira, 25, segundo fontes com conhecimento no assunto.

O UAW pediu paralisações de trabalho em três fábricas da Ford e enviou mais de 16 mil trabalhadores da fábrica norte-americana da empresa automobilística com sede em Dearborn, Michigan, para manifestação. Os dois lados se aproximaram em questões importantes de negociação nos últimos dias, disseram as fontes.

Como parte do contrato proposto, a Ford concordou em dar aos trabalhadores da fábrica um aumento salarial de 25% durante a vigência do acordo, incluindo um aumento de 11% no primeiro ano. O aumento salarial aumentaria o salário máximo dos trabalhadores da linha de montagem de cerca de US$ 32 por hora para cerca de US$ 40 por hora. O UAW também reduziu o tempo que as novas contratações levam para atingir o salário máximo, reduzindo-o de oito para três anos.

A expectativa é que os líderes sindicais levem vários dias para revisar os detalhes de qualquer acordo provisório alcançado antes que o UAW o torne público, disseram as fontes. Não está claro quando é que os trabalhadores regressarão às fábricas, na sequência de um acordo laboral proposto.

Estadão Conteúdo