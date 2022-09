Twitter: Denunciante testemunha no Congresso antes de votação de acionistas

Zatko disse ao Comitê Judiciário do Senado hoje que “os incentivos dos executivos do Twitter os levaram a priorizar os lucros em vez da segurança dos usuários”

O denunciante e ex-executivo do Twitter, Peiter Zatko, que fez acusações de falhas de segurança generalizadas na rede social, está testemunhando em uma audiência no Senado nesta terça-feira, horas antes de os acionistas terminarem de votar se aprovam a aquisição de US$ 44 bilhões por Elon Musk – acordo que o bilionário está tentando abandonar.

Demitido pela empresa em janeiro, Zatko disse ao Comitê Judiciário do Senado hoje que “os incentivos dos executivos do Twitter os levaram a priorizar os lucros em vez da segurança dos usuários”, ecoando sua reclamação de denunciante.

O Twitter rebateu suas acusações e disse que as declarações do ex-funcionário são enganosas. Ele foi chamado perante o comitê para fornecer mais informações sobre suas afirmações.

Zatko se tornou um fator no drama legal que se desenrola sobre o esforço de Musk de se afastar da aquisição do Twitter. O Twitter processou Musk em julho por sua tentativa de renegar o acordo. Musk entrou com uma contra-ação, acusando a empresa de deturpar a condição de seus negócios e as principais métricas sobre os usuários em sua plataforma.

Estadão conteúdo