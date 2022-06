Turquia não mudará visão sobre inclusão de Finlândia e Suécia à Otan, diz Erdogan

A Turquia acusa os países nórdicos de abrigarem suspeitos de terrorismo e armarem um grupo na Síria

A Turquia não apoiará a entrada de Finlândia e Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sem que os países ofereçam garantias de que vão endurecer suas posições contra grupos que o governo turco classifica como terroristas, segundo afirmou o presidente turco Recep tayip Erdogan.

A Turquia acusa os países nórdicos de abrigarem suspeitos de terrorismo e armarem um grupo na Síria que, segundo Erdogan, é uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Curdistão, ou PKK, que travou uma insurgência de 38 anos na Turquia. “A Otan é uma organização de segurança, não de apoio a organizações terroristas”, disse o presidente.

Os EUA e a UE classificaram o PKK como um grupo terrorista. No entanto, sua ala síria, as Unidades de Proteção do Povo, ou YPG, desempenhou um papel de liderança na luta liderada pelos EUA contra o Estado Islâmico.