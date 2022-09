Tufão Noru atinge o Vietnã e provoca destruição

Os meteorologistas afirmaram que as fortes chuvas continuariam ao longo do dia e alertaram para deslizamentos de terra e inundações

O tufão Noru chegou à costa central do Vietnã nesta quarta-feira (28), o que levou milhares de pessoas a procurar abrigo diante da passagem da tempestade que deixou 10 mortos nas Filipinas.

Em Danang, a terceira maior cidade do Vietnã, os prédios altos balançaram com as rajadas de 120 km/h que derrubaram árvores e arrancaram tetos de casas na região central.

Mais de 300 mil pessoas em todo o país se refugiaram à noite em abrigos, depois que meteorologistas anteciparam que as fortes chuvas continuariam ao longo do dia e alertaram sobre deslizamentos e inundações.

O ministério da Defesa mobilizou cerca de 40 mil soldados e 200 mil membros das forças armadas equipados com veículos blindados e barcos para possíveis operações de resgate, informou a mídia estatal.

A cidade turística de Hoi An foi uma das mais afetadas, com árvores árvores derrubadas que atingiram carros e bloquearam estradas.

A parte central de uma estrada que liga a capital, Hanói, no norte, com a cidade comercial de Ho Chi Minh, no sul, também foi bloqueada.

Os aeroportos e prédios públicos fechados na região começaram a reabrir durante a tarde. Porém, trechos da rodovia que liga a capital Hanói (norte) com a Cidade de Ho Chi Minh (sul) permanecem bloqueados.

Antes de atingir o Vietnã, Noru passou pelas Filipinas como um supertufão, com ventos de até 195 quilômetros por hora.

O balanço da tempestade no arquipélago foi de 10 pessoas mortas, incluindo cinco socorristas, e oito desaparecidos, informou a Defesa Civil.

Além disso, as autoridades filipinas calcularam que as perdas nas colheitas chegaram a 2,4 milhões de dólares.

O tufão deve seguir em direção ao Laos, antes de atingir o nordeste da Tailândia na quinta-feira e perder força gradualmente até ser rebaixado para uma depressão tropical.

As autoridades tailandesas alertaram para chuvas intensas e possíveis inundações. Também pediram aos moradores de áreas de risco que se preparem para abandonar suas casas.

