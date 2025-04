Trump voltou atrás com sinal de perda de confiança no Tesouro dos EUA, diz Pine

MAELI PRADO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou atrás nas tarifas recíprocas como reação à perda de confiança do mercado americano nos títulos do Tesouro (treasuries), considerados o investimento mais seguro do mundo.



A avaliação foi feita por Cristiano Oliveira, diretor de pesquisa econômica do banco Pine e ex-economista-chefe dos bancos Safra e Fibra, durante o Pine Talks, nesta quinta-feira (10).



“O S&P acumulava queda de 16% no ano, e o Nasdaq queda de 20%. Nesse cenário, o investidor costuma comprar treasuries, e a taxa cai. Mas tinha gente se desfazendo de treasuries em Wall Street, o que fez as taxas dispararem. Isso é falta de confiança do americano no próprio país”, afirmou Oliveira. “Trump voltou atrás.”



Oliveira calcula que o PIB (Produto Interno Bruto) dos Estados Unidos perderá 0,7 ponto percentual com as tarifas aplicadas por Trump neste ano, enquanto a China deve sentir um impacto negativo de 0,25 ponto e o Brasil ganhará 0,1 ponto.



Para o economista, o Federal Reserve (banco central americano) cortará menos os juros do que o esperado neste ano. “O Fed está em uma situação difícil, já que enfrentará uma desaceleração gradual e longa da economia durante todo o mandato de Trump. Ao mesmo tempo, enfrentará pressão na inflação americana”, disse.