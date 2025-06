Trump retoma críticas a Powell e diz que já entrevista nomes para presidir o Fed

Retomando as críticas contra o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que já iniciou o processo de escolha de um novo nome para liderar o banco central americano. “Já começamos as entrevistas para o próximo chefe do Fed”, declarou o republicano em coletiva de imprensa na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Segundo ele, há “três ou quatro” pessoas na lista de possíveis indicados.

O mandato de Powell à frente da autoridade monetária norte-americana se encerra em maio de 2026.

Trump voltou a responsabilizar o chefe do Fed pelos custos econômicos dos “elevados” níveis atuais das taxas de juros.

“Estamos pagando US$ 900 bilhões a mais por ano por causa desse cara. Acho ele estúpido. Ele é uma pessoa mentalmente muito mediana”, disparou o republicano.

Trump também minimizou a inflação nos Estados Unidos. “Não temos inflação. Se tivermos alguma, e eu já disse isso a ele Powell, eleve a taxa de juros para compensar. Não teria problema. Mas não temos inflação”, completou.

Estadão Conteúdo