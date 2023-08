Trump: gastos legais com defesa esvaziam caixa de campanha

O comitê de arrecadação de fundos revelou que, em junho, restavam apenas US$ 4 milhões nos cofres da campanha, uma quantia insignificante para uma disputa presidencial

Enfrentando uma série de casos na Justiça, Donald Trump já teve de pagar milhões de dólares em gastos legais e está diante de um possível esgotamento de recursos de sua campanha.

O ex-presidente está arrecadando muito dinheiro. Seu comitê recebeu mais de US$ 54 milhões no primeiro semestre, mais do que o restante de seus rivais de partido. No entanto, segundo críticos, documentos recentes relativos ao financiamento de campanha mostram que seus problemas legais já afetam o caixa, com menos dinheiro destinado à publicidade na TV, comícios e viagens. O comitê de arrecadação de fundos revelou que, em junho, restavam apenas US$ 4 milhões nos cofres da campanha, uma quantia insignificante para uma disputa presidencial.

O uso de recursos eleitorais para pagar custas legais é um tema controvertido. Alguns especialistas afirmam que constitui crime. Outros dizem que as despesas podem ser consideradas “relacionadas à campanha” em razão do status de candidato do ex-presidente.

Estadão Conteúdo