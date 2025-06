Trump garante que cessar-fogo entre Irã e Israel ‘está em vigor’, após ligar para Netanyahu

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu que o cessar-fogo entre Israel e Irã “está em vigor”, em meio a múltiplas acusações de violações da trégua.

“Israel não vai atacar o Irã.Todos os aviões farão meia-volta e seguirão para casa”, assegurou, em publicação na Truth Social nesta terça-feira, 24. “Ninguém será ferido”, acrescentou.

A declaração acontece após Trump ligar para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para pedir que encerre os ataques contra o Irã, de acordo com o repórter Barak Ravid, do Axios, citando fontes israelenses. Netanyahu teria respondido que não poderia acabar com a ofensiva porque precisava responder as “violações” iranianas. Conforme Ravid, o israelense concordou apenas em “reduzir” os ataques.

Em uma outra publicação na Truth, Trump escreveu: “O Irã nunca vai reconstruir suas instalações nucleares”.

Estadão Conteúdo