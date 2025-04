Trump diz que China desistiu de acordo sobre TikTok por causa das tarifas dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (6) que a China desistiu de um acordo para a venda do TikTok devido às tarifas impostas por Washington a Pequim na semana passada.

Trump estendeu na sexta-feira (4) para 75 dias o prazo para que o TikTok encontre um comprador não chinês ou enfrente uma proibição nos Estados Unidos.



O adiamento ocorreu dois dias após a imposição de tarifas adicionais de 34% sobre todas as importações chinesas. Em resposta, o governo asiático anunciou uma tarifa retaliatória da mesma proporção contra bens fabricados nos EUA.



“Tínhamos um acordo, mais ou menos para o TikTok, não um acordo, mas bastante próximo, e depois a China mudou o acordo devido às tarifas. Se eu lhes desse um pequeno desconto nas tarifas, aprovariam esse acordo em 15 minutos, o que mostra o poder das tarifas”, afirmou Trump a jornalistas a bordo do Air Force One, o avião presidencial dos EUA.



O popular aplicativo de compartilhamento de vídeos, com mais de 170 milhões de usuários americanos, está ameaçado por uma lei aprovada no ano passado que exige que o TikTok se separe de seu proprietário chinês ByteDance ou feche as operações nos Estados Unidos.



Trump havia insistido que seu governo estava perto de um acordo para encontrar um comprador para o TikTok e evitar seu fechamento, do qual participariam vários investidores, mas deu poucos detalhes.



A ByteDance confirmou as negociações com o governo dos EUA para encontrar uma solução, mas advertiu que ainda há questões-chave a serem resolvidas.



“Nenhum acordo foi assinado” e qualquer decisão tomada estará “sujeita à aprovação sob a lei chinesa”, acrescentou a empresa.



OS INTERESSADOS NO TIKTOK



O Susquehanna International Group, de Jeff Yass, e a General Atlantic, de Bill Ford, ambos representados no conselho da ByteDance, estariam na frente na disputa pelo TikTok, segundo informações da agência de notícias Reuters.



O Walmart também está considerando juntar-se a um grupo de investidores em um acordo para o TikTok, disse um repórter da ABC News na mídia social.



A plataforma de marketing AppLovin anunciou na quinta-feira que apresentou uma oferta pelos ativos do TikTok fora da China. A empresa disse em um documento regulatório que sua proposta para o TikTok é preliminar e não há garantias de que uma transação ocorrerá.



A Amazon e, separadamente, um consórcio liderado pelo fundador do OnlyFans, Tim Stokely, também entraram na disputa pelo TikTok.