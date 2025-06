Trump diz esperar que o Irã busque a paz após ataques no Qatar e que incentivará Israel a fazer o mesmo

JULIA CHAIB

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esperar que talvez o Irã agora possa “possa seguir rumo à paz e harmonia na região” e que incentivará Israel a fazer o mesmo, depois de o país persa contra-atacar instalações americanas no Qatar.



Trump disse que nenhum americano ou cidadão do Qatar foi ferido e quase nenhum dado foi causado às suas bases.



“Quero agradecer ao Irã por nos avisar com antecedência, o que possibilitou que nenhuma vida fosse perdida e ninguém fosse ferido. Talvez o Irã possa agora seguir rumo à Paz e Harmonia na Região, e eu incentivarei Israel com entusiasmo a fazer o mesmo. Obrigado por sua atenção a este assunto!”, disse, em um post no Truth Social.



“PARABÉNS, MUNDO, É HORA DA PAZ!”, escreveu Trump, com suas tradicionais letras maiúsculas.