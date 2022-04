Trump descarta voltar ao Twitter apesar da compra de Elon Musk

“Não vou para o Twitter, ficarei no Truth”, declarou Trump à emissora Fox News, referindo-se à plataforma Truth Social

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou nesta segunda-feira (25) voltar à rede social Twitter, da qual foi banido em janeiro de 2021, apesar da anunciada compra da plataforma pelo bilionário Elon Musk.

“Não vou para o Twitter, ficarei no Truth”, declarou Trump à emissora Fox News, referindo-se à plataforma Truth Social, lançada em fevereiro como uma alternativa ao Facebook, Twitter e YouTube.

“Espero que Elon compre o Twitter, porque o melhorará e é um homem bom, mas eu fico no Truth”, ressaltou o ex-presidente, justificando que “o Twitter tem bots (robôs) e contas falsas”.

O Twitter suspendeu em 8 de janeiro de 2021 a conta de Trump, que contava com quase 89 milhões de seguidores com os quais se comunicava diariamente, por incitar a violência e propagar notícias falsas.

Dois dias antes, milhares de apoiadores do bilionário republicano invadiram violentamente o Capitólio em Washington para tentar interromper a certificação da vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro de 2020.

Musk, o homem mais rico do mundo, chegou nesta segunda-feira um acordo para comprar o Twitter por US$ 44 bilhões, o que lhe dará o controle de uma das redes sociais mais influentes do planeta.

© Agence France-Presse