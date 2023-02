‘Triste’, Biden promete ajuda dos EUA após terremoto na Turquia e na Síria

De acordo com a nota, o presidente pediu às autoridades americanas que se comunicassem com representantes turcos para coordenar a assistência

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse estar “profundamente triste” pelo terremoto na Turquia e na Síria que deixou pelo menos 2.300 mortos nesta segunda-feira (6), e prometeu ajuda aos dois países.

“Estou profundamente triste com a perda de vidas e a devastação causada pelo terremoto na Turquia e na Síria. Ordenei à minha equipe que continue monitorando de perto a situação, em coordenação com a Turquia, e forneça toda a assistência necessária”, anunciou, em sua conta oficial no Twitter.

“Nossas equipes estão se mobilizando rapidamente para começar a apoiar os esforços de busca e resgate da Turquia e atender às necessidades dos feridos e deslocados pelo terremoto”, acrescentou Biden, em um comunicado divulgado posteriormente pela Casa Branca.



“Hoje, nossos corações e nossos mais profundos pêsames estão com todos aqueles que perderam entes queridos preciosos, aqueles que estão feridos e aqueles que viram suas casas e negócios serem destruídos”, completou a Casa Branca.

