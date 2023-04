Tornados atingem centro-oeste e sul dos EUA e deixam ao menos 18 mortos

Mais de 530 mil residências e empresas ficaram sem energia ao meio-dia de sábado, mais de 200 mil delas em Ohio

Ao menos 18 pessoas morreram em decorrência de tornados e tempestades que atingiram pelo menos oito Estados dos Estados Unidos distribuídos entre as regiões centro-oeste e sul do País. De acordo com o chefe de operações de previsão do Centro de Previsão de Tempestades, Bill Bunting, pode levar dias para determinar o número exato de tornados.

Há registros de centenas de relatos de granizo e ventos fortes. Mais de 530 mil residências e empresas ficaram sem energia ao meio-dia de sábado, mais de 200 mil delas em Ohio, de acordo com o PowerOutage.us.

Foram identificadas condições de nevasca em partes de Minnesota, Dakotas do Norte e do Sul, e Wisconsin. Em Oklahoma, quase 100 focos de incêndios florestais foram relatados na sexta-feira, de acordo com o serviço florestal do estado, também resultado das tempestades.

Estadão conteúdo