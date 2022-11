Tornados afetam o sul dos Estados Unidos

Em dezembro do ano passado, dezenas de tornados arrasaram cinco estados e deixaram pelo menos 79 mortos em Kentucky

Ao menos 20 tornados afetaram o sul dos Estados Unidos entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta-feira, o que provocou danos materiais e levou alguns moradores a procurar abrigo preventivo.

Um relatório do Centro de Prevenção de Tempestades divulgado na madrugada de quarta-feira informa que pelo menos 20 tornados atingiram algumas regiões dos estados do Mississippi, Louisiana e Alabama. Os fenômenos causaram danos em casas e estradas, derrubaram árvores e provocaram cortes de energia elétrica.

Os departamentos de Proteção Civil dos estados afetados divulgaram alertas desde terça-feira e muitas pessoas procuraram refúgios de forma preventiva.

No início de novembro, vários tornados atingiram o sul do país, em particular os estados de Oklahoma, Texas e Arkansas. Uma pessoa morreu.

Em dezembro do ano passado, dezenas de tornados arrasaram cinco estados e deixaram pelo menos 79 mortos em Kentucky. Também foram registradas vítimas fatais no Tennessee, Arkansas, Missouri e Illinois.

