Tornado provoca rastro de destruição nos Estados Unidos

Um tornado que atingiu a cidade de Springdale, no Arkansas, na manhã desta quarta-feira (30) deixou pelo menos sete pessoas feridas, duas delas em estado crítico, e um rastro de destruição no município.

Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, a classificação do tornado desta manhã na escala Fujita melhorada foi EF-2. Nela, os ventos variam entre 179 e 218 km/h.

O Distrito Escolar de Springdale publicou nas redes sociais fotos do estrago causado pelos ventos na região. Segundo o órgão, uma escola de ensino fundamental teve “danos severos” no ginásio, na cafeteria e na cozinha.

As aulas de todas as escolas da cidade foram suspensas por falta de energia e a população foi alertada para ter cuidado com fios e postes caídos nas ruas.

Em conversa com o jornalista Robert Ray, da Fox News Weather, o prefeito da cidade informou que sete pessoas precisaram ser levadas para o hospital, duas delas em estado grave.

Os danos às estruturas físicas da cidade ainda estão sendo contabilizados, mas, além da escola, um galpão também foi destruído pelos ventos.

Além do Arkansas, partes de outros quatro estados têm alertas de possibilidade de tornado no dia de hoje: o norte da Louisiana, o leste do Texas e o sudeste de Oklahoma. No Mississippi, alertas de tempestades fizeram que o governo abrisse pontos de acolhimento para pessoas com medo de ficar em casa.