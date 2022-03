Tornado causa estragos e ao menos uma morte em Nova Orleans

“Grande tornado em Nova Orleans! Procure abrigo agora!”, avisou, no Twitter, o escritório local do Serviço Nacional de Meteorologia

Um grande tornado atingiu Nova Orleans, no estado de Louisiana, Estados Unidos, nesta terça-feira (22), e matou ao menos uma pessoa, destruiu casas e derrubou linhas de energia, em outro revés para uma área que ainda não se recuperou totalmente do furacão Ida do ano passado.

“Grande tornado em Nova Orleans! Procure abrigo agora!”, avisou, no Twitter, o escritório local do Serviço Nacional de Meteorologia, às 20h35 (horário local).

Imagens publicadas nas redes sociais mostram que uma nuvem escura atravessou vários bairros da cidade. Há relatos de danos nas comunidades Arabi, Gretna e St. Bernard Parish.

Autoridades informaram à imprensa local que há uma pessoa morta. Não há informações oficiais sobre o número de feridos e desabrigados. Há relatos de pessoas nos escombros de casas destruídas.

Em Arabi, bairro no subúrbio a leste de Nova Orleans, o tornado derrubou telhados, árvores e postes, informou o NOLA.com. Um vídeo postado no Twitter pela TV Fox 8 mostrou bombeiros perto de uma casa em Arabi sem telhado e com as paredes derrubadas.

O tornado foi provocado por tempestades que atravessam o sul dos Estados Unidos. “Uma rajada ou tornado ainda é possível nas próximas horas”, avisou o Serviço Nacional de Meteorologia.

Grande parte do sul do estado de Louisiana ainda se recupera do furacão Ida, tempestade de categoria 4 que atingiu a região em agosto do ano passado e devastou comunidades rurais e matou mais de cem pessoas no sul do Caribe.

“Esta é a época do ano em que esses eventos acontecem. A primavera é a época ideal para o clima severo, disse o meteorologista Roger Erickson, do Serviço Nacional de Meteorologia em Lake Charles.

As aulas foram canceladas e a Louisiana State University, em Baton Rouge, fechou seu campus durante o dia.

Nova Orleans, conhecida pelo jazz, culinária e história da população negra, ainda está traumatizada pelo furacão Katrina, de 2005, uma das maiores tempestades dos Estados Unidos, que matou 1.800 pessoas.

AFP