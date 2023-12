Tiroteio em shopping dos EUA deixa um morto e três feridos na véspera de Natal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um tiroteio em um shopping center nos Estados Unidos deixou uma pessoa morta e três feridos, dois em estado grave.

A polícia recebeu uma ligação por volta das 16h34 deste domingo (24), hora local, alertando sobre tiros. Os tiros foram disparados no Citadel Mall, em Colorado Springs, no Colorado (EUA), segundo apurou a ABC News.

Tiroteio ocorreu durante uma briga entre dois grupos de pessoas que passeavam no shopping. Responsável pelas investigações, o chefe do Departamento de Polícia de Colorado Springs, Ira Cronin, afirmou que a briga começou com uma discussão, depois evoluiu para socos e agressões físicas e, logo depois, o tiroteio começou.

Policiais encontraram um homem já morto quando chegaram ao shopping. Outros dois homens, também baleados, foram levados a hospitais locais em estado grave. Uma mulher precisou de atendimento médico, com ferimentos leves, informou o Departamento de Polícia de Colorado Springs.

Várias pessoas foram detidas. O shopping teve que ser evacuado e, posteriormente, fechado.

Um vídeo que mostra a movimentação dos envolvidos no interior do shopping. É possível ouvir o momento em que os disparos se iniciam e gritos no local.