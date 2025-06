Tesouro dos EUA sanciona rede iraniana que lavou bilhões por meio de “banco paralelo”

O governo dos Estados Unidos impôs sanções a mais de 30 pessoas e empresas ligadas a um esquema de “banco paralelo” usado pelo regime do Irã para lavar bilhões de dólares e driblar sanções internacionais. O comunicado, divulgado nesta sexta-feira pelo Departamento do Tesouro, afirma que a rede operava por meio de casas de câmbio no Irã e empresas de fachada no exterior, especialmente em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos (EAU).

Segundo o Tesouro, o esquema era controlado pelos irmãos iranianos Mansour, Nasser e Fazlolah Zarringhalam. “O sistema bancário paralelo do Irã é um canal essencial por onde o regime acessa os lucros com vendas de petróleo, movimenta dinheiro e financia atividades desestabilizadoras”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

A rede permitia que entidades sancionadas, como a Guarda Revolucionária Islâmica e o Ministério da Defesa do Irã, realizassem transações internacionais com o apoio de empresas de fachada e documentos falsos. Entre os beneficiados estão grandes exportadoras iranianas de petróleo e petroquímicos.

Também foram incluídos na lista familiares e sócios dos irmãos Zarringhalam, além de companhias nos setores de energia, construção e finanças. O governo americano atualizou ainda um alerta às instituições financeiras sobre práticas usadas pelo Irã para burlar sanções, como o contrabando de petróleo, o uso de empresas de fachada e a compra de armas com recursos ilícitos

Segundo os EUA, as sanções incluem as casas de câmbio GCM Exchange, Berelian Exchange e Zarrin Ghalam Exchange, além da Zarrin Tehran Investment Company e da Kimia Sadr Pasargad Company, todas sediadas no Irã. Também foram punidas 17 empresas de fachada em Hong Kong, entre elas Hero Companion, Plzcome, Kinlere Trading, Chunling HK, Bstshesh HK, Fitage e Magical Eagle, acusadas de movimentar centenas de milhões de dólares para entidades sancionadas. Nos EAU, cinco companhias foram incluídas na lista, como Wide Vision General Trading, J.S Serenity FZE, Moderate General Trading, Ace Petrochem FZE e Golden Pen General Trading, utilizadas para intermediar transações com o setor petrolífero e militar do Irã.

Estadão conteúdo