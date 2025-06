Rússia bombardeia Kiev em retaliação ao ataque com drones ucranianos contra suas bases aéreas

A Rússia lançou um enorme bombardeio em toda a Ucrânia na madrugada desta sexta-feira, 6, em retaliação aos ataques recentes de Kiev contra a frota de bombardeiros estratégicos russos.

O bombardeio foi um dos mais violentos da guerra que já estende por três anos, durando várias horas, atingindo seis territórios ucranianos e matando pelo menos quatro pessoas e ferindo cerca de 50, informaram autoridades ucranianas. Entre os mortos estavam três socorristas em Kiev e uma pessoa que foi resgatada dos escombros de um prédio de apartamentos em uma cidade do noroeste.

Kiev foi um dos principais alvos. Os estrondos das baterias de defesa aérea e as rajadas de metralhadoras pesadas ecoavam pela noite na capital ucraniana, enquanto unidades militares que defendiam a cidade tentavam derrubar mísseis que passavam por cima e atacar drones que se aproximavam, com seu zumbido ameaçador percorrendo os bairros.

Ao longo de cerca de cinco horas após a meia-noite, a Rússia lançou 407 drones, quase 40 mísseis de cruzeiro e seis mísseis balísticos por terra, ar e mar contra cidades em todo o país, informou a Força Aérea Ucraniana em um comunicado. Pareceu ser o segundo maior ataque de drones da guerra, depois que a Rússia lançou quase 500 drones no último fim de semana.

“A Rússia não muda de atitude – mais um ataque massivo às cidades e à vida cotidiana”, escreveu o presidente ucraniano Volodmir Zelenski nas redes sociais. “Eles atacaram quase toda a Ucrânia”.

“A Rússia não está mudando sua caligrafia”, escreveu Zelenski em uma publicação no Telegram, que incluía fotos de corpos caídos nas ruas e dos danos causados pelos ataques. “A Rússia precisa responder por isso… agora é o momento em que os Estados Unidos, a Europa e todos no mundo, juntos, podem parar esta guerra, pressionando a Rússia.”

O Ministério da Defesa da Rússia disse que os ataques foram uma retaliação aos “atos terroristas” do governo ucraniano, que é como Moscou vem caracterizando a investida de Kiev no fim de semana contra bases aéreas russas.

Dias antes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia afirmado que seu homólogo russo, Vladimir Putin, lhe disse que responderia ao ataque ucraniano. Também ocorreu horas depois de Trump afirmar que talvez fosse melhor deixar a Ucrânia e a Rússia “lutarem por um tempo” antes de separá-las e buscar a paz Os comentários de Trump foram um desvio notável de seus apelos frequentes para o fim da guerra e sinalizaram que ele pode estar desistindo dos recentes esforços de paz.

O ataque ucraniano, que envolveu o contrabando de drones para o interior da Rússia e seu lançamento de caminhões, destruiu ou danificou pelo menos uma dúzia de aeronaves, incluindo muitos dos bombardeiros estratégicos com capacidade nuclear de Moscou. Os ucranianos celebraram a ousadia da operação – batizada de “Teia de Aranha” pelas autoridades -, mas também se prepararam para a retaliação esperada.

“Eles atacaram com bastante dureza”, disse Trump na quinta-feira, 5, sobre o ataque ucraniano. “Eles se aprofundaram na Rússia.”

Combinado com uma nova ofensiva terrestre no leste, o ataque desta sexta foi parte de uma campanha russa cada vez mais intensa para bombardear cidades ucranianas com uma enxurrada de drones e mísseis para sobrecarregar as defesas aéreas ucranianas

No geral, a Rússia lançou mais de 1.000 drones por semana contra alvos militares e civis na Ucrânia nos últimos meses, disseram as autoridades ucranianas.

Trump comparou a Rússia e a Ucrânia a duas crianças brigando que precisavam resolver suas diferenças antes que a guerra terminasse. “Às vezes, é melhor deixá-los lutar por um tempo e depois separá-los”, disse no Salão Oval enquanto o chanceler alemão, Friedrich Merz, o incentivava a usar o poder dos Estados Unidos para acabar com o conflito.

Trump evitou responder à pergunta sobre se estaria disposto a aumentar a pressão sobre a Rússia. O Kremlin tem resistido repetidamente aos seus apelos por um cessar-fogo incondicional.

No ataque russo desta sexta, caças ucranianos, tropas de mísseis antiaéreos, unidades de guerra eletrônica e sistemas não tripulados e grupos de fogo móvel destruíram 406 dos 452 veículos de ataque aéreo, com ataques relatados em 13 locais, segundo a Força Aérea. Esses números não puderam ser verificados de forma independente.

Três pessoas morreram em Kiev, todas socorristas que se apressaram para extinguir os incêndios, informaram as autoridades ucranianas. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, também afirmou que 20 pessoas ficaram feridas na capital. Klitschko havia dito inicialmente de manhã que quatro pessoas haviam morrido em Kiev, mas posteriormente revisou o número para três.

Partes do oeste da Ucrânia que não eram alvos frequentes de ataques também foram alvos.

A cidade de Ternopil, que fica a centenas de quilômetros da frente de batalha, sofreu forte ataque, disseram as autoridades locais, com pelo menos 11 pessoas feridas, incluindo seis socorristas.

Em Lutsk, no noroeste da Ucrânia, a Rússia atingiu um prédio de apartamentos e outros locais, matando uma pessoa e ferindo pelo menos outras 27, disseram os serviços de emergência ucranianos.

O exército russo afirmou ter atingido vários alvos militares, embora isso não tenha sido verificado de forma independente. Ao longo da guerra, a Rússia tem repetidamente atacado áreas urbanas, aumentando o risco de baixas civis. O exército ucraniano não divulgou nenhuma informação sobre baixas entre suas fileiras ou danos às suas instalações.

Desde o início deste ano, os militares russos realizaram ataques contra a Ucrânia usando quase 27.700 bombas aéreas, quase 11.200 drones Shahed, cerca de 9.000 outros drones de ataque e mais de 700 mísseis, incluindo balísticos, disse Zelenski na quinta-feira.

“Este é o ritmo dos ataques russos, e eles deliberadamente definiram esse ritmo desde os primeiros dias da guerra em larga escala”, disse Zelenski. “A Rússia reestruturou todo o seu Estado, sociedade e economia para poder matar pessoas em outros países em grande escala e com impunidade.”

Antes do bombardeio noturno, a Rússia lançou bombas aéreas de alto poder explosivo no centro da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, na manhã de quinta-feira, destruindo parcialmente o prédio da Administração Estatal Regional e danificando diversas estruturas ao redor.

Na noite de quarta-feira, 4, a Rússia atacou a cidade de Priluki, na região nordeste de Chernihiv, matando pelo menos cinco pessoas, incluindo um bebê de 1 ano, disseram autoridades ucranianas.

A Ucrânia também continuou sua campanha para conter os bombardeios, atacando instalações militares russas em território russo. O governador da região russa de Saratov, Roman Busargin, disse que, na noite de quinta-feira, houve um grande incêndio após um depósito de petróleo na base aérea de Engels ter sido atacado por drones ucranianos.

“Até o momento não há vítimas”, disse ele.

Uma forte explosão foi relatada em um campo de aviação na região de Briansk, e o governador local, Alexander Bogomaz, afirmou que cerca de 46 drones ucranianos atacaram a área. Ele afirmou que não houve vítimas.

