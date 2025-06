Rio lança ‘tropa de elite’ da Guarda Municipal, com agentes armados

BRUNA FANTTI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou, nesta sexta-feira (6), a divisão de elite da Guarda Municipal -Força Municipal, apresentada pelo prefeito Eduardo Paes como uma tropa de elite do município.



Segundo a prefeitura, será uma nova estratégia de segurança pública com base em dados, inteligência territorial e atuação ostensiva. A criação da Força Municipal ocorre após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que ampliou a competência dos municípios nessa área.



A divisão será composta por agentes treinados, armados e com atuação focada na prevenção e combate a furtos e roubos em espaços públicos, disse a prefeitura.



“A Divisão de Elite da Guarda Municipal -Força Municipal nasce com um conceito muito claro: presença nas ruas com foco, inteligência territorial e prevenção. Esses agentes serão bem selecionados, bem treinados, bem equipados e bem remunerados. Queremos uma atuação com disciplina e respeito ao cidadão”, declarou Paes.



O atual secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, comandará a nova Força Municipal, enquanto Marcus Belchior, chefe do COR (Centro de Operações e Resiliência), assumirá a Seop (Secretaria Municipal de Ordem Pública).



Ainda de acordo com a prefeitura, a atuação da nova força será sempre embasada em dados e evidências científicas, com missões diárias definidas, uso de geolocalização, e mapeamento com base nas manchas criminais.



Os agentes não atuarão em chamadas do 190 ou 1746, não realizarão investigações criminais nem participarão de operações contra o crime organizado. Também não farão controle de multidões ou fiscalizações de ordem pública. Cada agente usará câmeras corporais e rádios que não podem ser desligados, além de serem monitorados via GPS em tempo real.



A gestão do modelo se baseia no Compstat, sistema de gerenciamento policial utilizado em Nova York, com reuniões periódicas entre a prefeitura e os líderes da nova força para avaliar dados, definir prioridades e estratégias.



“O que queremos é uma divisão de elite da GM-Rio – Força Municipal altamente profissional, dedicada exclusivamente à função. Não será um trabalho complementar ou um ‘bico’. Esses agentes serão bem remunerados e totalmente comprometidos com a missão de promover segurança com inteligência, tecnologia e respeito ao cidadão”, afirmou Eduardo Paes.