Terroristas divulgam vídeo de propaganda com reféns criticando Netanyahu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Hamas divulgou nesta segunda-feira (30) um vídeo de propaganda em que três mulheres feitas reféns e detidas na Faixa de Gaza criticam o primeiro-ministro de Israel, Benyamin Netanyahu.

Na gravação, elas lamentam o fato de ainda não terem sido resgatadas e pressionam o premiê por negociações com o grupo terrorista.

O vídeo de 76 segundos foi transmitido pelos meios de comunicação do Hamas com o título “Vários sionistas detidos enviam uma mensagem a [Benyamin] Netanyahu e ao seu governo”. As três mulheres aparecem sentadas em cadeiras de plástico. Uma delas pede aos gritos ao premiê que faça um acordo com a facção para a troca de prisioneiros.

Netanyahu descreveu as imagens como “propaganda psicológica cruel”. “Penso em Yelena Trupanov, Danielle Aloni e Rimon Kirsht, que foram sequestradas pelo Hamas […]. Nossos corações estão com vocês e com todas as outras pessoas sequestradas.”

Segundo balanço mais recente divulgado por Israel, pelo menos 239 reféns sequestrados pelo Hamas estariam em cativeiros na Faixa de Gaza.