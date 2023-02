Terremoto na Turquia e Síria provocou mais de 11.200 mortes

De acordo com o presidente turco, 50.000 pessoas ficaram feridas. As equipes de emergência e as autoridades sírias citaram 5.000 feridos

O balanço do terremoto de 7,8 graus de magnitude que sacudiu a Turquia e a Síria supera 11.200 mortes, de acordo com um balanço atualizado divulgado nesta quarta-feira.

O número de vítimas fatais na Turquia subiu para 8.574, anunciou o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que visitou a cidade de Kahramanmaras, epicentro do terremoto. Na Síria, 2.662 corpos foram retirados dos escombros.

De acordo com o presidente turco, 50.000 pessoas ficaram feridas. As equipes de emergência e as autoridades sírias citaram 5.000 feridos.

“Enfrentamos dificuldades no início com os aeroportos e as estradas, mas hoje estamos melhores e amanhã estaremos melhores”, afirmou o chefe de Estado da Turquia, diante das críticas e da revolta da população com a lentidão da ajuda.

© Agence France-Presse