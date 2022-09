Terremoto de 6,9 graus no México deixa dois mortos

Este foi o tremor secundário mais forte do terremoto de 7,7 graus registrado na segunda-feira (19), que deixou dois mortos

Um terremoto de 6,9 graus de magnitude abalou o México na madrugada desta quinta-feira e provocou duas mortes, anunciaram as autoridades.

Este foi o tremor secundário mais forte do terremoto de 7,7 graus registrado na segunda-feira (19), que deixou dois mortos e danificou mais de 3.000 imóveis, informou o Serviço Sismológico Nacional.

Até o momento o país registrou 1.229 tremores secundários do evento de segunda-feira.

Duas pessoas morreram na Cidade do México, um homem vítima de infarto durante o tremor e uma mulher que bateu a cabeça ao cair nas escadas de sua residência, pouco depois da ativação do alerta sísmico, informou a prefeitura.

Com um som forte, o alarme viaja mais rápido que as ondas sísmicas e adverte sobre um grande movimento sísmico um minuto antes da ocorrência, em média, o que permite que os moradores abandonem suas casas ou procurem uma área segura.

O terremoto pegou de surpresa os moradores da Cidade do México. Muitos saíram de suas camas e correram para as ruas quando ouviram o alerta sísmico.

O epicentro foi localizado a 84 km de Coalcomán, no estado de Michoacán (oeste), onde aconteceu o evento principal. Inicialmente, o Serviço Sismológico calculou a magnitude do tremor de quinta-feira em 6,5 graus.

O presidente Andrés Manuel López Obrador afirmou que o terremoto foi sentido na Cidade do México e nos estados de Michoacán, Colima, Jalisco e Guerrero, todos na costa do Pacífico.

“Até o momento não há relatos de danos”, disse o presidente em um vídeo gravado em seu gabinete, no qual anunciou que está contato com a prefeita da capital, Claudia Sheinbaum.

O terremoto foi sentido com força em vários pontos da Cidade do México e sua área metropolitana, que fica a quase 400 km do epicentro e onde moram 22 milhões de pessoas.

Sheinbaum informou que helicópteros da prefeitura sobrevoaram a cidade e não relataram danos até o momento.

Semana de terremotos

Na segunda-feira, um terremoto intenso estremeceu o México menos de uma hora depois de uma simulação com a participação de milhões de pessoas, como acontece a cada 19 de setembro, quando o país recorda dois terremotos que aconteceram na mesma data em 1985 e em 2017.

Em 1985, um terremoto de 8,1 graus destruiu muitas áreas da capital. Mais de 10.000 pessoas morreram apenas na cidade.

Em 19 de setembro de 2017, outro terremoto de 7,1 graus surpreendeu os mexicanos e provocou 369 mortes.

Funcionários do Serviço Sismológico Nacional afirmaram que a ocorrência dos três terremotos na mesma data é produto de uma “coincidência”.

O México registra uma intensa atividade sísmica por estar localizado no Anel de Fogo do Pacífico, que une a América com a Ásia e onde ocorre a maioria dos terremotos do mundo.

© Agence France-Presse