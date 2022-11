Terremoto de 6,1 graus abala o Japão sem alerta de tsunami

O epicentro do terremoto foi detectado no município de Mie (centro) a uma profundidade de 350 km, segundo a agência meteorológica

Um terremoto de 6,1 graus de magnitude foi registrado nesta segunda-feira na costa central do Japão, com efeitos na capital Tóquio e em outras cidades, anunciou a agência meteorológica japonesa, que não ativou o alerta de tsunami.

O epicentro do terremoto foi detectado no município de Mie (centro) a uma profundidade de 350 km, segundo a agência.

Até o momento não foram relatados danos ou vítimas e nenhum problema foi detectado nas usinas nucleares de Fukushima, de acordo com o canal de televisão público NHK.

O Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS) também calculou a magnitude do terremoto em 6,1 graus.

As prefeituras de Fukushima e Ibaraki, ao norte de Tóquio, registraram um forte tremor na escala sísmica japonesa – as regiões ficam a centenas de quilômetros do epicentro.

