Teremos de analisar, diz Trump ao ser questionado sobre deportar Musk

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (1º) que não descarta a possibilidade de deportar Elon Musk, após o bilionário sul-africano criticar duramente seu projeto de lei orçamentária federal.

Questionado por jornalistas se considera a possibilidade de deportar Musk, Trump afirmou que teria de avaliar. “Não sei. Teremos que analisar”, disse o republicano.

Em sua rede social, o Truth Social, Trump sugeriu que o Doge (Departamento de Eficácia Governamental) poderia investigar os subsídios recebidos pelas empresas de Musk, como Tesla, SpaceX e Starlink. “Talvez tenhamos que impor o Doge sobre Elon. Sabe o que é Doge? Doge é o monstro que pode voltar e devorar o Elon”, comentou.

O presidente dos EUA comentou que a medida poderia levar Musk a deixar os EUA. “Sem subsídios, Elon provavelmente teria que fechar as portas e voltar para a África do Sul”, escreveu.

Musk, a pessoa mais rica do mundo, foi o maior doador de Trump nas eleições de 2024 e esteve onipresente no início do mandato do republicano. Ele chegou a coordenar o Doge até maio, quando entrou em conflito com Trump e deixou o governo.

Em junho, eles voltaram a trocar críticas na discussão do projeto de lei. No sábado (28), Musk voltou a disparar contra o texto. “O mais recente projeto de lei do Senado destruirá milhões de empregos na América e causará imenso dano estratégico ao nosso país”, escreveu Musk em post na rede social X (antigo Twitter).

Musk acusa os republicanos de abandonarem os esforços para colocar os Estados Unidos na vanguarda da revolução dos veículos elétricos e da energia limpa.

O sul-africano também defendeu a formação de um novo partido político chamado “America Party” (Partido América, em tradução livre), caso o projeto seja aprovado. A ideia do bilionário é que o partido possa oferecer uma oposição aos partidos Democrata e Republicano.

Trump reforçou suas ameaças, convencido de que Musk critica o que ele chama de sua “grande e linda lei” porque está chateado por ter revertido medidas favoráveis aos veículos elétricos.

“Ele está muito chateado com a situação, mas, sabe de uma coisa, ele pode perder muito mais, te digo isso. Elon pode perder muito mais”, afirmou Trump aos jornalistas.

Em resposta às ameaças de Trump, Musk disse em sua própria plataforma de mídia social X: “Estou literalmente dizendo CORTE TUDO. Agora”. Mais tarde, ele acrescentou que poderia aumentar a discussão com Trump, mas disse: “Vou me abster por ora”.

CONTRATOS DE MUSK COM O GOVERNO

As empresas de Musk, especialmente a Tesla e a SpaceX, são altamente dependentes de uma série de contratos, políticas, subsídios e créditos federais que proporcionaram às empresas dezenas de bilhões de dólares em receita ao longo dos anos.

O jornal Financial Times relatou em fevereiro que as seis empresas de Musk lucram mais de US$ 20 bilhões em contratos governamentais -que o bilionário já insistiu anteriormente que foram todos conquistados por mérito e proporcionaram valor pelo dinheiro.

Alguns desses benefícios para a Tesla, incluindo os créditos fiscais ao consumidor para a compra de veículos elétricos, já estavam sendo cortados no projeto de lei fiscal de Trump. As ações da Tesla caíram mais de 4% nas negociações da tarde de terça-feira.

A briga pode criar novos desafios para o império de negócios de Musk, especialmente porque a montadora elétrica -sua principal fonte de riqueza- aposta muito no sucesso de seu programa de robotáxi, que está sendo testado em Austin (EUA). A velocidade da expansão do robotáxi da Tesla depende muito da regulamentação estadual e federal dos veículos autônomos.

“A essência da avaliação da Tesla neste momento se baseia no progresso em direção à autonomia. Não acho que vá acontecer nada nesse sentido, mas esse é o risco”, disse Gene Munster, sócio-gerente da Deepwater Asset Management, investidora da Tesla.

Os analistas esperam outro trimestre difícil quando a fabricante de EVs divulgar os números do segundo trimestre na quarta-feira (2). As vendas nos principais mercados europeus foram mistas, mostraram os dados na terça-feira (1º), já que o apoio à extrema-direita por Musk alienou potenciais compradores em vários mercados do mundo.

O Departamento de Transportes dos EUA regulamenta o projeto de veículos e terá um papel fundamental na decisão se a Tesla pode produzir em massa robotáxis sem pedais e volantes, enquanto a empresa de foguetes de Musk, a SpaceX, tem cerca de US$ 22 bilhões em contratos federais. A Tesla também recebe créditos regulatórios pela venda de veículos elétricos; a empresa informou US$ 2,8 bilhões nesses créditos no ano fiscal de 2024.

No início de junho, Trump ameaçou cortar os contratos de Musk com o governo quando o relacionamento entre eles se transformou em uma briga generalizada nas redes sociais por causa do projeto de lei de redução de impostos, que analistas não partidários estimam que acrescentaria cerca de US$ 3 trilhões à dívida dos EUA.

A subsequente venda de ações da Tesla eliminou US$ 150 bilhões em valor de mercado, embora as ações tenham se recuperado depois que Musk voltou atrás em alguns de seus comentários.