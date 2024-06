Temporais provocam alagamentos e deixam ao menos 4 mortos na Suíça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Quatro pessoas morreram e duas estavam desaparecidas na Suíça no domingo (30) após tempestades violentas e o derretimento da neve causarem inundações e deslizamentos de terra em dois cantões do sul, e também afetarem partes da França e da Itália.

Três das vítimas morreram no início do domingo em um deslizamento de terra no remoto vale de Maggia, no cantão suíço de língua italiana de Ticino, disse a polícia em um comunicado.

Os três corpos foram recuperados na área de Fontana do vale de Maggia e estavam sendo identificados, enquanto outra pessoa estava desaparecida no braço lateral de Lavizzara do vale, disseram as autoridades de Ticino.

Uma ponte a jusante da área do desastre no vale de Maggia estava submersa, complicando os esforços de resgate, acrescentaram.

Pessoas que estavam em um camping no vale foram retiradas de helicóptero e cerca de 300 pessoas em um torneio de futebol local também seriam resgatadas em breve, disse a polícia.

No cantão suíço de Valais, no sudoeste, a polícia disse que um homem foi encontrado morto em um hotel na cidade alpina de Saas-Grund. A polícia disse que ele provavelmente foi surpreendido por inundações, já que o derretimento da neve agravou as tempestades violentas.

Eles acrescentaram que outro homem estava desaparecido em outra região do cantão de Valais.

No norte da França, na região de Aube, três idosos morreram no sábado (29) quando uma árvore caiu sobre o seu veículo devido aos fortes ventos, informaram as autoridades locais. Um quarto passageiro estava em estado crítico.

Inundações e deslizamentos de terra também atingiram a Itália, onde cerca de 200 pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas de helicóptero no domingo em Cogne, na região de Valle d’Aosta, disse o governador da região, Renzo Testolin.

Outras 120 pessoas estavam sendo retiradas de vilarejos alpinos na região vizinha de Piemonte após chuvas torrenciais, relataram agências de notícias italianas, citando bombeiros locais.